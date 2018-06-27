Близится середина года, то есть время традиционного повышения цен на внедорожники Chevrolet Niva.

C 1 июля 2018 года цены на Chevrolet Niva в комплектациях L, LC, LE, LE Камуфляж повышаются на 15 тысяч рублей, версий GL, GLC, LE+, LE+ Камуфляж на 17 тысяч рублей. Таким образом, самый доступный вариант обойдется в 623 тысячи рублей, а топовый будет стоить 780 500 рублей.

На предприятии повышение цен традиционно объясняют внешними факторами, которые привели к удорожанию комплектующих.

Несмотря на свою архаичность Chevrolet Niva входит в топ-25 самых популярных моделей российского рынка. За первые пять месяцев ее продажи составили 11 982 экземпляра, что практически соответствует показателям прошлого года. Но в мае продажи упали на 5% до 2302 автомобилей. Показатели июня будут не лучше: предприятие вынуждено приостанавливало производство автомобилей из-за нехватки комплектующих.

Внедорожник Chevrolet Niva оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач с раздаткой и понижающей передачей.

