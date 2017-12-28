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28 дек 2017

Chevrolet Niva снова дорожает! Зато и гарантия больше

Chevrolet Niva снова дорожает! Зато и гарантия больше
Автор фото: фирма-производитель

СП GM-АвтоВАЗ, кажется, решило переписывать ценники на свою единственную модель, внедорожник Chevrolet Niva каждый месяц. Буквально в начале декабря все комплектации подорожали на пять тысяч рублей, а с 1 января они прибавят еще 10 тысяч рублей к цене.

Так базовая комплектация L будет стоить 608 000 рублей;  LC — 651 000 рублей; GL — 691 000  рублей; LE — 695 000 рублей; LE «Камуфляж» — 705 000 рублей; GLC — 740 500 рублей; LE+ — 753 500 рублей; LE+ «Камуфляж» — 763 500 рублей; GLC Special Edition, SE — 770 900,00 рублей.

Правда, в этот раз подорожание можно оправдать увеличившейся гарантией на автомобили. Теперь она составляет аж 50 тысяч километров или 2 года с момента продажи. В это сложно поверить, но на машины, которые выпускаются сегодня заводская гарантия действует всего 35 тысяч километров.
 

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При написании новости использовалась информация:
GM-АвтоВАЗ

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