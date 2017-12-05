Автомобильный портал Motorpage
5 дек 2017

Chevrolet Niva снова подорожала

Chevrolet Niva снова подорожала
Автор фото: фирма-производитель

Наступил конец года, а значит традиционное время для повышения цен на единственную модель СП GM-АвтоВАЗ, внедорожник Chevrolet Niva. В зависимости от комплектации удорожание модели составило 5000 рублей.

Самая доступная комплектация L отныне обойдется в 598 000 рублей, топовая же LE+ теперь стоит 743 500 рублей. Нетипичность данного повышения цен в том, что обычно цены на Chevrolet Niva повышаются раз в квартал, однако, в предыдущий раз СП повышало цены в ноябре этого года. Тогда ситуацию объяснили ростом цен на комплектующие и изменением валютных курсов, сейчас же цены подняли без всякого дополнительного объяснений.

За первые десять месяцев этого года Chevrolet Niva разошлась тиражом в 25 100 автомобилей (+4,3% к прошлом году). В рейтинге популярности новых легковушек на российском рынке она занимает 11 место. Популярность автомобиля можно объяснить его внедорожными качествами и низкой ценой: все остальные автомобили в этом сегменте еще дороже.

Chevrolet Niva оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой коробкой передачи.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
GM-АвтоВАЗ

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Niva

Chevrolet Niva получила новую спецсерию

22 сентября 2017
Chevrolet Niva

В Chevrolet Niva нашли дефектные топливные баки

27 июля 2017
Chevrolet Niva

У Chevrolet Niva обнаружили негерметичность топливных баков

06 июля 2017
Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ остановил конвейер

24 мая 2017
Chevrolet Niva второго поколения

Проект Chevrolet Niva второго поколения не получил госгарантий

01 мая 2017
Chevrolet Niva

Chevrolet Niva получила новое оснащение

13 апреля 2017

 Новости Chevrolet Niva

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta sw cross и lada vesta sw 2017 плавник над водой Тест драйв
05 декабря 2017

Lada Vesta
"Плавник над водой"
Audi A4 allroad quattro - audi a4 allroad quattro 2016 незаметная премьера
Тест драйв
01 декабря 2017

Audi A4 allroad quattro
"Незаметная премьера"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"
Nissan Juke - nissan juke 2017 маленький защитник
Тест драйв
27 ноября 2017

Nissan Juke
"Маленький защитник"

Написано новостей:

2 0 2 6 7