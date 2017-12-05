Наступил конец года, а значит традиционное время для повышения цен на единственную модель СП GM-АвтоВАЗ, внедорожник Chevrolet Niva. В зависимости от комплектации удорожание модели составило 5000 рублей.

Самая доступная комплектация L отныне обойдется в 598 000 рублей, топовая же LE+ теперь стоит 743 500 рублей. Нетипичность данного повышения цен в том, что обычно цены на Chevrolet Niva повышаются раз в квартал, однако, в предыдущий раз СП повышало цены в ноябре этого года. Тогда ситуацию объяснили ростом цен на комплектующие и изменением валютных курсов, сейчас же цены подняли без всякого дополнительного объяснений.

За первые десять месяцев этого года Chevrolet Niva разошлась тиражом в 25 100 автомобилей (+4,3% к прошлом году). В рейтинге популярности новых легковушек на российском рынке она занимает 11 место. Популярность автомобиля можно объяснить его внедорожными качествами и низкой ценой: все остальные автомобили в этом сегменте еще дороже.

Chevrolet Niva оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой коробкой передачи.