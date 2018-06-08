В этом году дела у совместного предприятия GM-AVTOVAZ совсем не ладятся. То ли логистика подводит, то ли предприятие не может договориться с поставщиками.

Но факт остается фактом: СП в третий раз в году приостанавливает производство внедорожников Chevrolet Niva из-за нехватки комплектующих. При этом агентству «Автостат» на предприятии заявили, что отгрузка автомобилей дилерам ведется в прежнем режиме.



Напомним, это уже третья в текущем году остановка конвейера GM-AVTOVAZ из-за сбоя в поставках комплектующих. Ранее производство автомобилей Chevrolet Niva останавливалось с 4 апреля по 11 апреля, а также с 25 по 30 мая.



По итогам пяти месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке остались на прошлогоднем уровне и составили 11982 автомобиля. При этом в мае реализация внедорожников снизилась на 5% до 2302 единиц. В настоящее время стоимость Chevrolet Niva начинается от 608 тысяч рублей.