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8 июн 2018

Стоп машина! «Шеви Ниву» больше не собирают

Стоп машина! «Шеви Ниву» больше не собирают

В этом году дела у совместного предприятия GM-AVTOVAZ совсем не ладятся. То ли логистика подводит, то ли предприятие не может договориться с поставщиками.

Но факт остается фактом: СП в третий раз в году приостанавливает производство внедорожников Chevrolet Niva из-за нехватки комплектующих. При этом агентству «Автостат» на предприятии заявили, что отгрузка автомобилей дилерам ведется в прежнем режиме.

Напомним, это уже третья в текущем году остановка конвейера GM-AVTOVAZ из-за сбоя в поставках комплектующих. Ранее производство автомобилей Chevrolet Niva останавливалось с 4 апреля по 11 апреля, а также с 25 по 30 мая.

По итогам пяти месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке остались на прошлогоднем уровне и составили 11982 автомобиля. При этом в мае реализация внедорожников снизилась на 5% до 2302 единиц. В настоящее время стоимость Chevrolet Niva начинается от 608 тысяч рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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