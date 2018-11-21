В Россию привезут новый Chevrolet Camaro

В базе Росстандарта появилось ОТТС на новое купе американской марки. Вполне возможно, что заказы на новинку начнут принимать уже в этом году

Невзирая на небольшой спрос, Chevrolet не отказывается от поставок на наш рынок, и это прекрасно, так как новый Camaro заметно посвежел и приободрился. Российского покупателя ждет двигатель - «турбочетверка», объемом в два литра и мощностью 238 л.с. (400 Нм). В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат. К сожалению, в ОТТС ничего не указано относительно «атмосферников» V6 3.6 (340 л.с., 383 Нм) и V8 6.2 (461 л.с., 614 Нм), которые продаются на американском рынке. Есть предположение, что эти версии будут заметно дороже и продажа на нашем рынке окажется невыгодной.

Любопытно, что на российском сайте представительства уже был анонс нового Camaro. Помимо хорошей внешности и бодрого мотора клиента будет ожидать и целый набор опций, в том числе: вентиляция и подогрев кресел, обогрев рулевого колеса, люк с электроприводом, тормозная система Brembo Performance, проекционный дисплей, система выбора режимов движения, системы предупреждения о выходе из полосы, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади.