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22 май 2019

Chevrolet ограничит водителей-подростков

Chevrolet ограничит водителей-подростков
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chevrolet добавила новую функцию в пакет родительского контроля Teen Driver, которая не даст подростку тронуться на машине с места, пока он не пристегнёт ремень безопасности.

Функция начинает работать автоматически, если включён Teen Driver и двигатель машины заведён. В этом случае селектор трансмиссии будет заблокирован в положении «P», пока водитель не пристегнёт ремень безопасности. Однако если подросток так и не пристегнётся, то селектор всё-таки разблокируется – через 20 секунд.

Напомним, что сама система Teen Driver дебютировала в 2015 году. Она позволяет родителям сделать специальные ключи от машины для своих детей, чтобы контролировать их передвижение, следить и ограничивать максимальную скорость, а также устанавливать максимально возможную громкость аудиосистемы, когда за рулём будут находиться подростки.

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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