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28 авг 2020

Chevrolet показала обновленный Bolt и кроссовер на его базе

Chevrolet показала обновленный Bolt и кроссовер на его базе
Автор фото: фирма-производитель

Концерн General Motors опубликовал видео с тизерами двух новых электромобилей. Это кардинально обновленный хетчбэк Bolt, а также новый кроссовер на его базе

До сих пор информация была противоречивой. По одной из версий, кроссовер и должен был стать заменой хетчбэку Bolt, однако теперь компания окончательно внесла ясность в этот вопрос: обе машины станут выпускаться параллельно.

Технические характеристики новинок не раскрываются. Однако о кроссовере мы уже можем судить по автомобилю Buick Velite 7  для китайского рынка. Фактически, под маркой Chevrolet в Северной Америке станут продавать его копию. Длина Velite 7 составляет 4,26 метра, ширина равна 1,77 метра, а в высоту машина достигает 1,62 метра. Длина колесной базы при этом составляет 2,6 метра.

При этом Velite 7 уступает по характеристикам даже первому поколению Chevrolet Bolt. У него только передний привод, мощность электромотора всего 178 л.с. против 204 у Bolt, а запас хода в 500 километров измерен по устаревшей методике NEDC, то есть в США, где этот параметр измеряют по стандарту EPA, он будет существенно меньше.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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