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10 янв 2017

Chevrolet представил новое поколение кроссовера Traverse

Chevrolet представил новое поколение кроссовера Traverse
Автор фото: неткаршоу.ком

Американская компания Chevrolet выставила на своем стенде в рамках Международного автосалона в Детройте новое поколение кроссовера Traverse.

Первое поколение американского кроссовера на протяжении всей своей истории показывал на родном авторынке не самые лучшие результаты продаж, уступая позиции свои ближайшем конкурентам – соотечественнику Ford Explorer и японским Honda Pilot и Toyota Highlander. При этом, на европейском и российском рынках он так и не появился. Со сменой поколения, руководство Chevrolet решило сменить стратегию продвижения этой модели и начать продажи Traverse как в Европе, так и в России.

Сам же кроссовер со сменой поколения практически не поменялся в размерах – единственным существенным отличием стало расширение колесной базы до 3 071 мм (+50 мм). Как и прежде, в салоне автомобиля располагаются три ряда кресел, при этом, если третий ряд представляет собой классический «диван», то второй ряд может быть преобразован в два отдельных кресла со своими подлокотниками. Таким образом, в машине может комфортно уместится семь или восемь человек.

Второе поколение американского кроссовера унаследовало оригинальный двигатель от своего предшественника. Речь идет о V-образном шестицилиндровом «атмосфернике» с рабочим объемом 3,6 литра и мощностью 309 л.с. (351 Нм). Однако теперь под капотом автомобиля может быть установлен двухлитровый турбированный силовой агрегат с четырьмя цилиндрами и отдачей в 258 л.с. (400 Нм). Оба мотора, вне зависимости от комплектации, поставляются с безальтернативной девятиступенчатой АКПП.

В базовой комплектации новый кроссовер будет предложен с передним приводом и системой Traction Mode Select, которая предназначена для тонкой настройки работы противопробуксовочной системы. Впрочем, в качестве дополнительной опции можно будет заказать муфту для подключения задней оси. В топовой же конфигурации Traverse будет по умолчанию оснащаться системой полного привода от компании GKN.

Появление новинки на родном авторынке ожидается к осени текущего года. А в конце 2017 года новый Traverse станет частью российской линейки Chevrolet.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ, Drive, Авторевю

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