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10 дек 2019

Chevrolet Suburban почти получил «Оскар»

Chevrolet Suburban почти получил «Оскар»

Нет, статуэтку автомобилю никто не даст, зато сделать звезду на Алее славы – пожалуйста

В некотором роде можно сказать, что Chevrolet Suburban – настоящий актер.  Дебютировав на съемочной площадке в 1952 году, Chevrolet Suburban отметился более чем в 1750 шоу, сериалах и полнометражках; начиная с 1956-го автомобиль стабильно «светился»  в одном фильме каждый год. Кроме того, тридцать кинолент с участием большого «Шеви» были номинированы на различные престижные кинопремии.

Собственно,  звезда на Алле Славы – признание всех кинозаслуг, которые получил Chevrolet Suburban за 67 лет своего «труда». Деннис Маккартни, который отвечает за подбор автомобилей для большинства голливудских фильмов, считает Suburban уникальной моделью. По его словам, во-первых, внедорожник универсален и подходит любому персонажу от злодея до полицейского или примерного семьянина. А во-вторых, отмечает Маккартни, он способен придать значимость любой сцене. «Когда на экране появляется колонна черных Suburban, вы точно знаете, что сейчас не время покидать место, чтобы купить попкорн», - сказал координатор голливудского автопарка.

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