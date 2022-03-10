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10 мар 2022

GM готовится к презентации нового электрического спорткара

GM готовится к презентации нового электрического спорткара
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chevrolet, которая входит в структуру концерна General Motors, анонсировала скорую презентацию нового электрического кроссовера. Стоп, почему мы назвали кроссовер спорткаром, все просто – он заряженный!

Заряженные кроссоверы и внедорожники -  далеко не новая история для американских автопроизводителей.  У Сhevrolet были Tahoe в версии RST, которые могли разогнаться до сотни за шесть секунд, а у конкурентов вроде Dodge или Jeep – модели Durango и Grand Cherokee SRT. Любопытно, но новый электрокроссовер  Chevrolet, имя которому - Blazer, получит к названию приставку SS. Это явная аллюзия на заряженные muscle-кары, вроде Camaro SS или Corvette SS.

Оправдает ли новинка свое громкое имя? Надеемся, что да. К сожалению, никаких технических характеристик производитель не раскрывает, но  известно, что построят его на архитектуре GM Ultium. Официально объявлено, что  на данной платформе планируют использовать силовые установки мощностью в тысячу лошадиных сил и более.  Дата премьеры назначена на весну следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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