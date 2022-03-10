GM готовится к презентации нового электрического спорткара

Компания Chevrolet, которая входит в структуру концерна General Motors, анонсировала скорую презентацию нового электрического кроссовера. Стоп, почему мы назвали кроссовер спорткаром, все просто – он заряженный!

Заряженные кроссоверы и внедорожники - далеко не новая история для американских автопроизводителей. У Сhevrolet были Tahoe в версии RST, которые могли разогнаться до сотни за шесть секунд, а у конкурентов вроде Dodge или Jeep – модели Durango и Grand Cherokee SRT. Любопытно, но новый электрокроссовер Chevrolet, имя которому - Blazer, получит к названию приставку SS. Это явная аллюзия на заряженные muscle-кары, вроде Camaro SS или Corvette SS.

Оправдает ли новинка свое громкое имя? Надеемся, что да. К сожалению, никаких технических характеристик производитель не раскрывает, но известно, что построят его на архитектуре GM Ultium. Официально объявлено, что на данной платформе планируют использовать силовые установки мощностью в тысячу лошадиных сил и более. Дата премьеры назначена на весну следующего года.