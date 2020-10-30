Классический внедорожник Chevrolet 1977 года превратили в электромобиль

В будущем одним из способов сохранить на дороге классические автомобили может стать их переоборудование в электромобили. Подразделение Chevrolet Performance проделало такую операцию с внедорожником Chevrolet K5 Blazer 1977 года

В случае с раритетным внедорожником механикам пришлось выбросить 6,55-литровый V8, 3-ступенчатую автоматическую коробку передач, топливную систему и выхлоп. Все это заменено начинкой от Chevrolet Bolt. Забавно, что в итоге отдача почти не изменилась: если оригинальный бензиновый V8 выдавал 175 л.с. и 393 Нм, то электромотор — 200 л.с. и 361 Нм. Аккумулятор емкостью 60 кВт*ч установлен в багажнике.

Мастера Chevrolet Performance также смонтировали 4-ступенчатый «автомат», электроусилитель рулевого управления и электрический насос для создания вакуума в тормозной системе. Оригинальная раздаточная коробка, карданный вал и оси Blazer остались на месте. Внутри внедорожник сохранил свои классические приборы, а специальный контроллер позволяет датчику топлива показывать уровень заряда аккумулятора.