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18 окт 2021

Когда будет представлен заряженный Chevrolet Corvette

Когда будет представлен заряженный Chevrolet Corvette
Автор фото: фирма-производитель

Премьера спорткара состоится совсем скоро! Если не случится очередного переноса...

Так, давайте сразу определим, чем Z06 будет отличаться от обычного «Корвета» помимо двигателя и прочих технических компонентов.  Во-первых, сразу в глаза бросается новый боди-кит.  Бампера, пороги, сплиттеры – здесь все новое. Забавный факт – у автомобиля нет антикрыла. Впрочем, в Chevrolet заявляют, что у спорткара прекрасные показатели по аэродинамике. Впрочем, когда в сеть «утекли» фотографии тестовых прототипов, то спойлер на машинах был виден, так что, скорее всего, он будет входить в пакеты дополнительного оборудования.

Теперь переходим к самому интересному - к двигателям. Официальных заявлений по силовой установке еще не было. На уровне слухов ходит информация о появлении модифицированной версии 5,5-литрового V8 от гоночного Corvette C8.R, которая сможет развивать до 626 лошадиных сил.

Теперь что касается даты дебюта. Первая информация о заряженном «Корвете» появились еще в январе этого года. Тогда вышло официальное заявление компании, где указывалось, что презентация состоится летом, а именно в июле. По наступлению указанного времени года показ не состоялся - его перенесли на сентябрь. В конце месяца, конечно, нам показали автомобиль на официальных снимках, но живых машин никто так и не продемонстрировал. В итоге новая дата презентации - конец октября.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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