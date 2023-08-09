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9 авг 2023

В Россию привезли Chevrolet Onix

В Россию привезли Chevrolet Onix

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый седан Chevrolet Onix, ввезённых по схеме параллельного импорта из Казахстана

Представленный на российском рынке Onix относится ко второму поколению, которое дебютировало в 2019-м году. Автомобиль получил иной дизайн, а также новые силовые агрегаты. В оснащение входят: камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, задний парктроник, небольшой экран мультимедийной системы, система безключевого доступа, беспородная зарядка и подогрев передних кресел.

Под капотом - бензиновый турбированый 3-цилиндровый мотор объемом 1,2 л. Мощность - 132 л.с. Крутящий момент - 160 Нм. Комплектуется 6-ступенчатым автоматом. Привод - передний. Базовые версии Onix получили этот же мотор, но деформированный до 90 л.с. и 115 Нм.

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