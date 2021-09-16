Власти США ущемляют владельцев Chevrolet Bolt

У электромобилей есть одна очень нехорошая черта – они иногда загораются. За Chevrolet Bolt уже числится с десяток подобных случаев, что не может не волновать американские власти и общественность

Из последних случаев можно отметить самопроизвольное возгорание автомобиля в штате Джорджия в начале сентября, тогда огонь смогли быстро потушить, однако несколько стоящих рядом автомобилей были повреждены пламенем. Как сообщает Bloomberg, компания General Motors по инициативе министерства транспорта выступило на днях с обращением к владельцам Chevrolet Bolt, где среди всего прочего указывалась просьба парковать свои электрокары на расстоянии не менее 15 метров от других автомобилей.

Между тем с августа проводится и официальная отзывная компания, в рамках которой на машинах меняют аккумуляторные батарей, которые и оказались слабым звеном. Отметим, что сервисная акция затрагивает автомобили по всему миру, хотя случаи возгорания проходили лишь в США.