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16 сен 2021

Власти США ущемляют владельцев Chevrolet Bolt

Власти США ущемляют владельцев Chevrolet Bolt
Автор фото: фирма-производитель

У электромобилей есть одна очень нехорошая черта – они иногда загораются. За Chevrolet Bolt уже числится с десяток подобных случаев, что не может не волновать американские власти и общественность

Из последних случаев можно отметить самопроизвольное возгорание автомобиля в штате Джорджия в начале сентября, тогда огонь смогли быстро потушить, однако несколько стоящих рядом автомобилей были повреждены пламенем. Как сообщает Bloomberg, компания General Motors по инициативе министерства транспорта выступило на днях с обращением к владельцам Chevrolet Bolt, где среди всего прочего указывалась просьба парковать свои электрокары на расстоянии не менее 15 метров от других автомобилей.

Между тем с августа проводится и официальная отзывная компания, в рамках которой на машинах меняют аккумуляторные батарей, которые и оказались слабым звеном. Отметим, что сервисная акция затрагивает автомобили по всему миру, хотя случаи возгорания проходили лишь в США.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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