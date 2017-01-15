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15 янв 2017

Chrysler привез в Детройт электрический концепт Portal

Chrysler привез в Детройт электрический концепт Portal
Автор фото: неткаршоу.ком

Американская компания Chrysler в рамках Международного автосалона в Детройте представила новый концептуальный электрокар под названием Portal.

Новый концептуальный электрокар американского автопроизводителя создавался совместно со специалистами подразделения японской компании Panasonic Automotive Advanced Engineering, которое специализируется на разработке электронных автомобильных систем.

Концепт Chrysler Portal позиционируется в компании как автомобиль для поколения «миллениалов» - людей, родившихся в период в конце 80-х начале 90-х годов, которые, по мнению большинства антропологов, характеризуются наибольшей вовлеченностью в цифровые технологии. Кроме того, бортовой компьютер основываясь на вкусах пассажиров, способен порекомендовать ресторан на пути следования, меню которого понравится всем присутствующим.

Так, электрокар оснащен системой распознавания лиц и голоса, которая используется для автоматического применения настроек некоторых систем. В частности, автомобиль может настроить предпочтительный для конкретного человека температурный режим, уровень подсветки салона, а также включить его любимую музыку.

Также, камеры, расположенные в салоне, пассажиры могут использовать для создания селфи или групповых фотографий. При этом, все отснятые фотографии будут автоматически переданы на смартфоны пассажиров.

Как и многие современные концепты, Chrysler Portal несет на борту систему автономного управления, которая способна обмениваться информацией с другими подобными автомобилями, а также с объектами городской инфраструктуры.

Под капотом «Portal’а» располагается полностью электрический двигатель, характеристики которого пока держаться в секрете. Энергию он получает от модуля литий-ионных аккумуляторов совокупной емкостью 100 кВт*ч. Как утверждают официальные представители компании, на полной зарядке автомобиль может проехать до 400 км.

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При написании новости использовалась информация:
Drive, Top Gear Russia, Мотор

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