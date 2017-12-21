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21 дек 2017

В России отзывают минивэны Citroen

В России отзывают минивэны Citroen
Автор фото: фирма-производитель

Минивэны на российском рынке — класс исчезающий. Фактически Citroen C4 Picasso это последний из могикан, продающийся у нас. Конечно, есть еще Chrysler Pacifica, но с ценов 4 миллиона она скорее относится к экзотическим транспортным средствам.

Тем немногочисленным покупателя Citroen C4, что приобрели машины с октября прошлого года по октябрь этого, возможно придется отправиться на сервисные станции официальных дилеров. Французская компания уведомила Росстандарт о добровольном отзыве 124 автомобилей этой модели.

Причиной отзыва является недостаточное соединение наружной и внутренней панелей капота, что может привести к его расслоению. На всех отзываемых автомобилях будет выполнено укрепление соединения наружной и внутренней панели капота с помощью клея для гарантированного достаточного скрепления.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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