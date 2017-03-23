Первые скетчи с изображениями кроссовера появились довольно давно, да и сам концепт Aircross уже показывали в Женеве, но планы на его производство держались в секрете. Сегодня же стало известно, что именно этот прототип получит серийное продолжение под брендом C5 Aircross

По-видимому, решение о запуске производства кроссовера было принято на волне оптимизма, вызванного успехом Citroen C4 Cactus, в то время, как продажи легкового седана C5, напротив, стали причиной прекращения производства модели и высвобождению имени С5, идеально подходящего новому кроссоверу C-сегмента.

Разумеется, компактный кроссовер C5 Aircross будет ориентирован в первую очередь на рынок Китая, где ниша компактных кроссоверов год от года набирает популярность. Ожидается, что производство C5 Aircross начнется уже в следующем году на заводе PSA в Ренне.