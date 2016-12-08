Британское издание «Autoexpress» со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что французская компания Citroen приступила к созданию нового поколения седана C5.

Как рассказал журналистам исполнительный вице-президент европейского подразделения альянса PSA Peugeot Citroen Максим Пикат, «Мы должны полностью переосмыслить новую модель. Это именно то, что Citroen пытался сделать с CXperience, чтобы показатель наше будущее».

В основу нового поколения седана ляжет модульная платформа EMP2 (Efficient Modular Platform). Предполагается, что в моторную гамму C5, помимо силовых агрегатов на традиционном топливе (как бензиновых, так и дизельных), войдет гибридная установка. Впрочем, маловероятно, что это будет тот же самый 300-сильный «гибрид», который был установлен под капотом CXperience.

Что точно новый седан унаследует от концептуального CXperience – это дизайн. Как и со всеми смелыми дизайнерскими находками, которые находят свое воплощение в концепт-карах, в серийной версии они будут представлены в урезанном, упрощенном и, в конечном итоге, более дешевом варианте.

Скорее всего, центральные стойки и задние двери, открывающиеся против направления движения, останутся у CXperience, а вот узкая решетка радиатора и фронтальная оптика со сложной формой имеют все шансы появиться в серийном C5. В целом, новый седан должен получиться длинным, низким автомобилем с динамичным профилем и не слишком рельефным кузовом.

Все остальные подробности будут известны ближе к дате официальной презентации, которая, по предварительным данным, должна состояться через два года.