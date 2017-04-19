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19 апр 2017

Citroen представил флагманский кроссовер

Citroen представил флагманский кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Шанхае Citroen представил кроссовер C5 Aircross. Его внешность во многом пересекается с прошлогодним концептом, с которого практически без изменений перекочевали фары, фонари и элементы аэродинамического обвеса

Также кузов получил надувные блоки Airbump, схожие по конструкции с теми, что оснащен C4 Cactus: они призваны защитить кузов от царапин при мелких авариях и на стоянках гипермаркетов.

Перед водителем расположена цифровая приборная панель на базе 12,3-дюймового широкоформатного дисплея, в центре размещен 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

Citroen C5 Aircross построен на модульной платформе EMP и первым из французских машин получил так называемую гидравлическую подвеску. Она представляет собой два гидравлических стопора на сжатии и отбое в двухтрубных амортизаторах. Они не допускают пробоя подвески плавно завершая движение штока и рассеивая энергию, не давая резкого отскока штока обратно. В Citroen сравнивают езду на автомобиле с такой подвеской с полетом на ковре-самолете.

Кроссовер будет переднеприводным. На старте продаж (они начнутся в Китае осенью) он будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом 1,6 (165 л.с.) и 2 (200 л.с.) л. Позднее на рынок поступит гибридная версия, в которой полный привод будет обеспечивать электромотор. Суммарная мощность силовой установки составит 300 л.с. Для европейского рынка Citroen C5 Aircross наверняка получит и турбодизели.

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При написании новости использовалась информация:
Citroen

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