Компания Daihatsu лучше всего известна у себя на родине. Кей-кары этой марки — самые популярные на местном рынке. На домашний автосалон в Токио компания, принадлежащая Toyota, привезет пять концептов.

Все пять концептов построены на новой модульной платформе компании, которая получила имя DNGA (Daihatsu New Global Architecture), по аналогии с платформой TNGA материской компании Toyota. Все пять концептов относятся к новому семейству с индексом DN.

Самым интересным из пятерки является концепт кроссовера DN Trec. Концепт отличается очень проработанной внешностью, множеством деталей и нюансов, которые говорят о том, что перед нами практически серийная модель. Поменяйте камеры на дверях на обычные зеркала заднего вида, уберите распашные двери — и перед вами замена маленькому Terios, который несмотря на преклонный возраст (нынешнее поколение производится с 2006 года) еще продается на некоторых рынках.

Еще один интересный концепт, это DN Compagno: современное перепрочтение модели с таким же именем, впускавшейся в 60-е годы прошлого столетия. В Daihatsu машину называют не иначе как «четырехдверное купе». У машиной длиной 4200 мм сильно завалены задние стойки, так что комфортно тут будет действительно только передним пассажирам, как в небольших купе.

Остальные три концепта это субкомпактный минивэн DN Multisix, и два кей-кара, DN U-Space и DN Pro Cargo.

