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3 июл 2020

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник на планете

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник на планете
Автор фото: фирма-производитель

Большой внедорожник Dodge Durango, построенный на общей платформе с Jeep Grand Cherokee, серьёзно обновился. Одновременно с этим в линейку добавилась экстремальная модификация SRT Hellcat. Jeep Grand Cherokee Trackhawk, подвинься!

Снаружи обновлённый кроссовер в базовой версии отличается новыми бамперами, выполненными в спортивном стиле, свето¬диодной оптикой, мелкоячеистой радиаторной решёткой радиатора и спойлером увеличенного размера на двери багажника.

Базовый мотор — 3,6-литровый атмосферный двигатель V6 Pentastar (299 л.с. и 353 Нм). На версию R/T устанавливается двигатель Hemi V8 объёмом 5,7 л (365 л.с. и 529 Нм), а топовой считается модификация SRT с 6,4-литровым двигателем Hemi V8 (482 л.с. и 637 Нм), которая теперь оснащена функцией быстрого старта. Такой кроссовер разгоняется до 97 км/ч за 4,4 секунды. В нашем же случае установлен  мотор мощностью в 720 л.с. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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