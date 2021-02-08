Dodge приступил к производству очередной «адской кошки»

Под именем Hellcat, которое по факту переводится как «Ведьма», Dodge продает самые «злые» версии своих автомобилей. Почетное звание на себя примерил большой SUV Durango

SRT Hellcat и мощный мотор Hemi - между этими двумя понятиями можно смело поставить знак равенства. Под капотом Durango тоже расположился именитый двигатель. Речь идет о шестилитровом V8 на 720 лошадиных сил. Пару ему составляет 8-ступенчатый автомат. Если говорить о показателях, то они здесь более чем достойные – 3.5 секунды до сотни и 290 километров в час максимальной скорости.

Стоит отметить, что подобный Durango будет сравнительно редким, ведь тираж такой модели ограничивается парой тысяч экземпляров. Впрочем, когда выпускался Charger с таким же индексом, то его тираж был и того меньше.