Через два года Dodge откажется от моделей Charger и Challenger

Компания Dodge в течение двух лет снимет с производства купе Charger и седан Challenger — тем самым ознаменует переход к эпохе электрических масл-каров

Электромобиль подобного типа – это вообще возможно? Ведь масл-кары всегда ассоциируются с роскошным рыком двигателя и великолепной мощностью. Хорошо, предположим, по последнему параметру электромобили могут и победить, но что делать с эстетикой? В любом случае, в Dodge считают, что такие проекты возможны. Более того, они уже готовятся представить их в виде концепт-каров в 2022 году. Более того, производитель планирует даже возродить популярные наименования, что многие поклонники, наверняка, воспримут с негативом.

К сожалению, отказ от традиционных масл-каров, как и от мощных двигателей, вроде V8 Hellcat, продиктована не только увлеченностью экологическими трендами, но и банальным прагматизмом. Дело в том, что производителям придется выложить крупную сумму денег в любом случае – либо за модернизацию двигателя, либо за оплату штрафов из-за нарушений экологической классности. Так что отказ от машин такого рода – банальная экономия ресурсов и финансов.