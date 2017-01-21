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21 янв 2017

Dodge анонсировал выход самой мощной модификации Challenger

Dodge анонсировал выход самой мощной модификации Challenger

Американская компания Dodge опубликовала еще один тизер самой мощной модификации легендарного маслкара Challenger.

На данный момент, любителям быстрых маслкаров американский автопроизводитель может предложить Dodge Challenger Hellcat с восьмицилиндровым 6,2-литровым силовым агрегатом, который за счет механического компрессора может выдать до 717 л.с.. Такой двигатель может обеспечить автомобилю разгон с места до первой «сотни» всего за 3,5 секунды, при максимальной скорости 320 км/ч. Однако некоторым клиентам мало и этого.

Специально для них специалисты Dodge разработали еще более быструю модификацию Challenger под названием Demon. Пока о нем известно очень мало, да и в компании утверждают, что полные технические характеристики будут раскрыты только в ходе официально презентации, которая состоится в рамках Нью-Йоркского моторшоу в апреле этого года.

 

Однако, кое что об автомобиле можно сказать уже сейчас. Новый Dodge Challenge Demon получит улучшенную подвеску, модифицированную тормозную систему, а также иное оформление салона. Предполагается, что мощность автомобиля будет наращиваться не за счет «прокачки» двигателя, а за счет значительного сокращения массы автомобиля. В целом, эксперты ожидают, что новинка будет практически трековым автомобилем.

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При написании новости использовалась информация:
Мотор, АвтоВести, Авторевю

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