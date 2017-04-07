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7 апр 2017

Dodge Challenger SRT Demon адаптируют под гоночное топливо

Dodge Challenger SRT Demon адаптируют под гоночное топливо
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dodge продолжает дразнить публику тизерами о самом экстремальном варианте купе Challenger SRT, которое получило имя Demon

В очередном, тринадцатом по счету ролике, который получил название «Топливо», компания поведала о том, что купе сможет «питаться» гоночным топливом. Dodge Challenger SRT Demon станет первым серийным автомобилем, двигатель которого сможет работать как на обычном топливе, так и на гоночном с октановым числом выше 100.

Переключение режимов работы будет осуществляться с помощью специальной кнопки в салоне. После этого, управляющая электроника будет переведена в особый режим. При этом, если «гражданское» топливо смешается с высокооктановым, то перейти в гоночный режим будет невозможно, но это никак не скажется на работе двигателя или его надежности.

Напомним, что премьера Dodge Challenger SRT Demon состоится на следующей неделе на мотор-шоу в Нью-Йорке. Купе будет оснащено двигателем мощностью 750 л.с., особыми шинами, а в капоте появится воздухозаборник с самой большой площадью среди серийных автомобилей (290 кв. см.). Предполагается, что купе будет оснащено только водительским сиденьем. В Dodge говорят, что основное предназначение Demon — дрэг-рейсинг, который очень популярен в США.

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Dodge

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