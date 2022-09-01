Dodge готовится к выпуску уникального Charger Super Bee

Индексом Super Bee обозначались самые мощные модификации «Чарджеров», с момента первого появления модели. В этот раз руководство Dodge решило не отказываться от традиций

Надо сказать, что современный Super Bee станет одной из семи моделей в прощальной серии «маслкаров». Тираж же будет ограничен тысячей экземпляров, которые разойдутся по всему миру. Из отличительных особенностей можно выделить яркие цвета кузова – синий и фиолетовый, а также специальный комплект покрышек для дрэг-заездов.

Интересно, но все машины спецверсии будут предлагаться в самой мощной конфигурации – с 6.4-литровым мотором V8 Hemi под капотом. Он развивает более 490 лошадиных сил.