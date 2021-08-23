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23 авг 2021

Dodge электрифицирует свои спорткары

Dodge электрифицирует свои спорткары
Автор фото: фирма-производитель

Прощайте «адские кошки» и прочие прекрасные машины, которые носили под капотом отличный двигатель Hemi, ваше время прошло…

Компания Dodge, которая входит в альянс Stellantis поделилась своим новым производственным планом, согласно которому В 2022 году линейку Dodge пополнит некий гибридный спорткар. По словам главы компании, Тима Кунискиса электромотор, который будет работать в паре с обычным V8  сможет добавлять до 200 лошадиных сил мощности сверху.

Что касается электрической модели, то здесь информации мало. Как сообщают различные инсайдеры, по стилистике автомобиль будет напоминать классический Dodge Challenger  родом из семидесятых годов. Что касается технической начинки, то производитель будет использовать силовую установку, состоящую из четырех электрических двигателей. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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