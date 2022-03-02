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2 мар 2022

Dodge лишил Challenger механической коробки передач

Dodge лишил Challenger механической коробки передач
Автор фото: фирма-производитель

Современные маслкары  перестали быть сами собой -  под капотом располагаются скромные турбо-моторчики, а механические коробки передач давно сменились на неторопливые автоматы. Так что все эти Camaro, Mustang и.т.д могут похвастать лишь красивым внешним видом

Мы немного слукавили – у всех вышеперечисленных моделей существуют и заряженные версии, где все недостающие компоненты есть в наличии.  В случае Dodge Challenger речь идет про версию Hellcat с 6-литровым 717-сильным мотором V8. До сегодняшнего дня его можно было сконфигурировать с двумя коробками передач -  либо 8-ступенчатым автоматом, либо 6-ступенчатой механикой. К сожалению,  поклонники модели недавно обнаружили, что последний агрегат из конфигураторов исчез. Чуть позже представители Dodge заявили, что действительно убрали механическую КПП из гаммы. Правда, ее скоро вернут в строй, так как агрегат просто направили на калибровку.

Впрочем, необходимость доработки «механики» выглядит странно. Возможно, новые настройки понадобились из-за ужесточения экологических норм. В любом случае, через несколько месяцев машины с МКПП снова будут доступны. К слову, они очень быстры – разгон до сотни занимает три секунды ровно, а максимальная скорость превышает триста километров в час.

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