Автомобильный портал Motorpage
25 мар 2021

Dodge разработал необычное противоугонное средство

Dodge разработал необычное противоугонное средство
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания разработала специальный блокиратор, правда, применяется он не на дверях, или рулевой колонке, а на двигателе!

По сути дела нам показывают некий аналог иммобилайзера. Работает он следующим образом.  Водитель  через мультимедийную систему устанавливает четырехзначный код, который необходимо вводить при каждой поездке. Если этого не сделать, или ввести неправильные цифры, то бортовая электроника будет ограничивать мощность мотора, пока не доведет ее до трех лошадиных сил. Иначе говоря, двигатель будет работать  практически на холостых оборотах и нормального разгона не произойдет.

Предполагается, что в первую очередь, подобное средство произведет психологический эффект. Угонщик, понимая, что на машине далеко не уедешь, попросту бросит ее, предпочитая скрыться. В первую очередь, данное противоугонное средство будет устанавливаться на заряженные модели Dodge – вроде Charger SRT. Именно такие машины пользуются наибольшим спросом у угонщиков.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Dodge Durango SRT Hellcat (2021)

Dodge приступил к производству очередной «адской кошки»

08 февраля 2021

Dodge убивает свой легендарный двигатель

01 февраля 2021
Dodge Challenger SRT Super Stock 2020

В Dodge не будут вызывать демонов

14 июля 2020
Dodge Durango 2021

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник на планете

03 июля 2020
Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition

Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией

15 августа 2019
Dodge Challenger SRT Demon 2017

«Демоны» на рынок не вернутся

02 июля 2019

 Новости Dodge

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A6 - audi a6 45 tdi (2020) ищет продвинутого сисадмина Тест драйв
24 марта 2021

Audi A6
"Audi A6 45 TDI ищет продвинутого сисадмина"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 (2021) не надо громких слов...
Тест драйв
22 марта 2021

Mazda CX-9
"Не надо громких слов..."
Jeep Wrangler - jeep wrangler (2018) в бой с тяжелым вооружением
Тест драйв
19 марта 2021

Jeep Wrangler
"В бой с тяжелым вооружением"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 7 9 4 6