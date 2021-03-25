Dodge разработал необычное противоугонное средство

Американская компания разработала специальный блокиратор, правда, применяется он не на дверях, или рулевой колонке, а на двигателе!

По сути дела нам показывают некий аналог иммобилайзера. Работает он следующим образом. Водитель через мультимедийную систему устанавливает четырехзначный код, который необходимо вводить при каждой поездке. Если этого не сделать, или ввести неправильные цифры, то бортовая электроника будет ограничивать мощность мотора, пока не доведет ее до трех лошадиных сил. Иначе говоря, двигатель будет работать практически на холостых оборотах и нормального разгона не произойдет.

Предполагается, что в первую очередь, подобное средство произведет психологический эффект. Угонщик, понимая, что на машине далеко не уедешь, попросту бросит ее, предпочитая скрыться. В первую очередь, данное противоугонное средство будет устанавливаться на заряженные модели Dodge – вроде Charger SRT. Именно такие машины пользуются наибольшим спросом у угонщиков.