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1 фев 2021

Dodge убивает свой легендарный двигатель

Dodge убивает свой легендарный двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Производитель отправляет на пенсию мотор V8 Hellcat. Значит ли это, что эпохе масл-каров пришел конец? Нет, все только начинается.

Честно сказать – решение убрать легендарный движок выглядит крайне странным. Просто им оснащается приличное количество моделей - купе Challenger, седан Charger и кроссовер Durango. Да и продажи были весьма неплохими – более пятидесяти тысяч машин за пять лет. Но, по заявлению главы марки, отказ от  данного мотора связан с увеличивающимися затратами на соблюдение всех нормативных требований по экологии.

Впрочем, топ-менеджер также заявил, что эпоха масл-каров не заканчивается, а наоборот, она возродится вновь с повсеместным внедрением электрических силовых установок. Так что может быть и имя Hellcat не будет окончательно забыто.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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