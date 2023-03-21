Представлен самый быстрый Dodge Challenger

Компания Dodge рассекретила прощальную модификацию масл-кара Challenger: во время тизерной кампании она была известна как Last Call, но на рынок выйдет под названием Challenger SRT Demon 170

Разумеется, самое важное здесь – двигатель. Шестилитровый V8 развивает тысячу лошадиных сил, что позволяет машине разгоняться до сотни менее чем за две секунды. К слову, автомобиль уже успел поучаствовать в тестовом дрэг-заезде на 402 метра. Дистанцию автомобиль проехал за девять секунд. Важное уточнение – вышеуказанные показатели мощности достигаются лишь в случае заправки автомобиля этанолом. На обычном бензине мотор будет развивать лишь 900 лошадей, что, в принципе, тоже немало.

Внешних отличий у новинки при этом немного. От прочих Challenger суперкар отличается развитым воздухозаборником на капоте, переработанной оптикой и отсутствием расширителей колёсных арок в передней части.