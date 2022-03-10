Финские водители не смогут раскрыть полный потенциал Dodge Ram

Как вы думаете, какая максимальная скорость у 1000-сильного Dodge Ram? Отвечаем – 90 километров в час! Это не фейк, а реальность Финляндии и жесткого законодательства страны.

Финский дилерский центр Netti Auto выставил на продажу оранжевый Dodge Ram в исполнении Mammoth 1000 TRX. Модифицированный знаменитым тюнинг-ателье Hennessey пикап оценили, эта цифра важна, почти в 250 тысяч евро. Дорого? Может быть, но есть еще один важный нюанс. Потратив такую большую сумму денежных средств, вы не сможете раскрыть весь потенциал машины.

Финляндия – страна, которая повернута на экологии и заботе окружающей среды. Местные законы жестоки и подразумевают, что владелец, покупая заряженную и мощную машину, должен заплатить высокий налог на импорт, в размере 45 процентов от стоимости машины. То есть в случае с Ram вы заплатите за саму машину более двухсот тысяч евро, а потом еще выложите из своего кармана еще сотню. Впрочем, есть лазейка, машину можно зарегистрировать в качестве коммерческого транспорта, но есть ограничение - владелец машины должен установить на машину ограничитель, который не позволит ей разогнаться больше девяноста километров в час.