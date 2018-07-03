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3 июл 2018

Обновленный Dodge Challenger SRT Hellcat опустошает бак за 11 минут

Обновленный Dodge Challenger SRT Hellcat опустошает бак за 11 минут
Автор фото: фирма-производитель

Купе Dodge Charger уже десять лет, но оно получилось настолько удачным, что компания лишь периодически обновляет его и не собирается пока полностью менять на новое поколение. Изменения 2019 года во многом коснулись технической части.

В гамме Dodge Challenger SRT Hellcat появилась версия Redeye с двигателем от мелкосерийного Demon, последний экземпляр которого недавно был продан с аукциона. Правда, для нового варианта его дефорсировали с 852 до 808 л.с.

До 60 миль/час (97 км/ч) такое купе разгоняется за 3,4 секунды, максимальная скорость составляет 327 км/ч. На традиционной дистанции в четверть мили Redeye всего на десятую долю секунды быстрее базовой версии Hellcat и на 1,15 секунды медленнее Demon.

Но самое интересное, что в режиме максимальной отдачи Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye расходует 5,4 литра бензина в минуту, то есть полный бак «выжигается» всего за 11 минут.

Внешне обновленную машину можно отличить по «ноздрям» воздухозаборников в капоте, такой теперь устанавливается на все версии SRT. Опциональный пакет Widebody доступен не только для компрессорного Hellcat, но и для версии с атмосферным 6,4-литровым двигателем (492 л.с.).

Остались в гамме и уж совсем базовые версии с 5,7-литровым двигателем V8 (380 л.с.) и 3,6-литровой «шестеркой мощностью 309 л.с. Купе с последним силовым агрегатом может быть и полноприводным.

У американских дилеров купе появится ближе к зиме. У нас, увы, ни купе, ни какая-либо другая модель Dodge официально не продается.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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