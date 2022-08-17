Представлен новый Dodge Hornet, но он не настоящий!

Поясним - концерн Stellantis, куда входит марка Dodge, в рамках оптимизации не стал разрабатывать полноценную модель. Поступили проще - взяли существующий кроссовер Alfa Romeo Tonale и изменили его внешность

Впрочем, даже здесь на радикальные шаги идти не стали. По сути Hornet и Tonale отличаются между собой передним бампером, решеткой радиатора и фарами - остальные кузовные панели идентичны, собственно, как и интерьер.

Впрочем, в технической части есть интересные нюансы. Скажем на рынок Hornet выведут в двух версиях. Одна из них будет носить индекс R/T. Такой автомобиль укомплектован системой типа «подзаряжаемый гибрид», включающей 1,3-литровый бензиновый турбо, электродвигатель, 6-ступенчатый «автомат», литий-ионную батарею емкостью 15,5 кВт*ч и стартер-генератор. ДВС приводит переднюю ось, электромотор — заднюю. Суммарная отдача системы — 285 лошадиных сил. Впрочем, здесь предусмотрен и режим PowerShot, который позволяет прибавить дополнительные 25 л.с. мощности, правда, на период не более 15 секунд.