Представлен странный Dodge Challenger

На одном из аукционов в Америке «всплыл» Dodge Challenger от ателье ProCharger. Казалось бы, что в нем необычного. Отвечаем – история

Дело в том, что этот спорткар готовили специально для тюнинг-шоу SEMA. Во время перевозки в Лас-Вегас ее угнали. Любопытно, но машину даже не пытались спрятать — несколько раз она была замечена в разных районах города. Полиции вскоре удалось локализовать местонахождение Challenger, однако угонщик не сдался и начал уходить от погони, в процессе которой протаранил полицейскую машину. Злоумышленник смог оторваться, но ему пришлось бросить Dodge на многоуровневой парковке.

Самое главное – по возвращению в родную студию машину целиком отремонтировали. Доработанный Dodge может похвастать 700-сильным мотором V8 и усиленными тормозами. При этом пробег доработанной машины составляет всего 531 километр.