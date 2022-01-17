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17 янв 2022

Представлен странный Dodge Challenger

Представлен странный Dodge Challenger

На одном из аукционов в Америке «всплыл» Dodge Challenger от  ателье ProCharger. Казалось бы, что в нем необычного. Отвечаем – история

Дело в том, что этот спорткар готовили специально для тюнинг-шоу SEMA.  Во время перевозки в Лас-Вегас ее угнали.  Любопытно, но машину даже не пытались спрятать — несколько раз она была замечена в разных районах города. Полиции вскоре удалось локализовать местонахождение Challenger, однако угонщик не сдался и начал уходить от погони, в процессе которой протаранил полицейскую машину. Злоумышленник смог оторваться, но ему пришлось бросить Dodge на многоуровневой парковке.

Самое главное – по возвращению в родную студию машину целиком отремонтировали. Доработанный Dodge может похвастать 700-сильным мотором V8 и усиленными тормозами. При этом пробег доработанной машины составляет всего 531 километр.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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