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24 янв 2022

В Dodge ищут специалиста по «пончикам»

В Dodge ищут специалиста по «пончикам»
Автор фото: фирма-производитель

Нет, речь идет не о пекарях и кондитерских изделиях, а о гонщиках, которые умеют отправлять машину в занос, ведь «пончик», он же dount – один из самых зрелищных элементов  в дрифте

Вы наверняка видели, как на больших парковках торговых центрах, уникальные личности крутят в дыму от шин большие круги -  по большому счету это и есть «пончик».  Собственно, руководство Dodge ищет такую личность. Ему предстоит заняться имиджем  марки – крутить те самые «пончики» на различных промо-роликах, посвященных заряженным моделям марки вроде Charger или Challenger в версии SRT Hellcat. Также в обязанности сотрудника будет входить соблюдение дресс-кода (гардероб предоставит компания), посещение разнообразных мероприятий и школы вождения Radford Racing School.

Если для кого-то подобная деятельность может стать работой мечты, то спешим предупредить – придется попотеть. Всех претендентов будут отбирать в рамках конкурса, где каждый должен показать все свои водительские навыки

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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