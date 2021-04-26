Британцы показали аллюзию на Ferrari 250 GTO

GTO Engineering показала, как будет выглядеть её первая модель. Её назвали Squalo, что в переводе с итальянского означает «Акула»

Да, если вам показалось, что машина подозрительно похожа на Ferrari, то вы будете правы, однако, полного сходства здесь нет - множество деталей вроде иной оптики, воздухозаборников и прочих мелочей отличают английскую новинку от прародителя. Хорошо, что британцы не стали полностью перенимать дизайн Ferrari – он, между прочим, два года назад был признан итальянским судом произведением искусства.

Что касается моторов, то он здесь будет один - некий 3.5-литровый мотор V12 с предположительной отдачей в 350 лошадиных сил. Важно – спорткар будет в некотором роде «хардкорным» - трансмиссия здесь будет механическая.