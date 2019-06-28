Ferrari 250 GTO признали произведением искусства

Итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства. Это решение означает, что модель не подлежит копированию

Поводом для судебного разбирательства стал иск, поданный Ferrari в коммерческий суд Болоньи против компании Modena, вознамерившейся выпускать реплики знаменитого 250 GTO. В судебном постановлении говорится об «особых линиях кузова и эстетических элементах дизайна», которые делают эту модель «поистине культовой». В Ferrari в свою очередь отметили, что решение о признании автомобиля произведением искусства было вынесено впервые в стране.

Интересно, что оригинальная модель была выпущена ограниченным тиражом 36 экземпляров в период с 1962 по 1964 год. Тогда купе стоило около 18 000 долларов, а за полвека цена подскочила до десятков миллионов.