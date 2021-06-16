Ferrari анонсировала новый суперкар

Итальянский автопроизводитель выпустил тизер новой модели. К сожалению, мы не знаем ни названия модели, ни ее технических характеристик, однако, версии есть

Как сообщает издание Motor1, спорткар будет неким гибридом и получит шестицилиндровый двигатель в паре с электромотором. Мотор будет иметь V-образную компоновку, но чей это будет двигатель? По одной из версий, Ferrari разрабатывают его самостоятельно, по другой — этот двигатель является модернизированной версией мотора Nettuno, который создан фирмой Maserati.

На модели MC20 он развивает 630 лошадиных сил, но наши европейские коллеги предполагают, что на Ferrari мотор будет форсированным – более 700 лошадиных сил. При этом, в феврале прошлого года британское издание Car заявило о том, что мощность новинки превысит отметку в 800 лошадиных сил.