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16 июн 2021

Ferrari анонсировала новый суперкар

Ferrari анонсировала новый суперкар

Итальянский автопроизводитель выпустил тизер новой модели. К сожалению, мы не знаем ни названия модели, ни ее технических характеристик, однако, версии есть

Как сообщает издание Motor1,  спорткар будет неким гибридом и получит шестицилиндровый двигатель в паре с электромотором. Мотор будет иметь V-образную компоновку,  но чей это будет двигатель? По одной из версий, Ferrari разрабатывают его самостоятельно, по другой — этот двигатель является модернизированной версией мотора Nettuno, который создан фирмой Maserati.

На модели MC20 он развивает 630 лошадиных сил, но наши европейские коллеги предполагают, что на Ferrari мотор будет форсированным – более 700 лошадиных сил.  При этом, в феврале прошлого года британское издание Car заявило о том, что  мощность новинки превысит отметку в 800 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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