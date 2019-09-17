Ferrari будет выпускать автомобилей меньше, чем готовы купить клиенты

Топ-менеджмент марки заявил, что в компании расширят гамму моделей, однако тиражи каждого суперкара будут невелики. Таким образом, в итальянской компании намерены сохранить остаточную стоимость своих автомобилей на вторичном рынке, обеспечив им некоторую эксклюзивность

Вице-президент Ferrari Энрико Галлиер раскрыл стратегию производства будущих автомобилей, заявив, что жизненный цикл каждой модели, как и квота продаж, будут сокращаться. Во время презентации Ferrari F8 Spider и Ferrari 812 GTS. Галлиер также отметил, что бренд Ferrari должен быть синонимом исключительности и «иногда это означает, что клиенты должны ждать своего автомобиля и мечтать о нём».

Можно сказать, что вице-президент повторил исторический постулат самого Энцо Феррари, когда тот, в 1947 году заявил, что «Ferrari всегда будет поставлять на одну машину меньше рыночного спроса».