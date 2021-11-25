Ferrari готовится выпустить пять уникальных спорткаров

Директор по маркетингу компании Ferrari Энрико Галлиера заявил изданию Autocar, что фирма уже сейчас располагает четырьмя или пятью потенциальными концепциями для создания уникальных суперкаров линейки Icona.

Icona –это очень интересный проект, который подразумевает создание автомобилей, каждый из которых посвящен машинам прошлого. Технические компоненты здесь самые совершенные, а все «трибьюты» проявляются лишь в дизайне. Последней моделью на данный момент, созданной в рамках проекта, стала Daytona SP3, которая построена на шасси Ferrari LaFerrari Aperta. В движение «Дейтону» приводит 6,5-литровый V12 от суперкара 812 Competizione, который был доработан. Новинка посвящена гоночным автомобилям P3?/?4, P330 и 412P, которые в 1967?м заняли все призовые места в легендарной гонке «24 часах Дейтоны».

Что касается новинок, то следующая модель дебютирует уже в 2023 году. По мнению топ-менеджера, линейка Icon является хорошей возможностью для сохранения важных, с точки зрения имиджа, технических компонентов автопроизводителя, вроде моторов V12, которые Галлиера назвал лучшими с точки зрения эмоциональности.