Компания Ferrari официально подтвердила работу над первым в истории марки кроссовером. Такое заявление на автосалоне в Детройте сделал глава концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне.

Глава концерна пообещал, что кроссовер будет выглядеть как Ferrari, и будет управляться как и любой другой автомобиль прославленной итальянской марки. По словам Маркионне Ferrari создаст быстрейший кроссовер в мире, который «заткнет за пояс» Lamborghini Urus.

Напомним, что топовая версия Lamboreghini Urus оснащена 4-литровым турбомотором мощностью 650 л.с. Разгон до 100 км/ч у машины занимает 3,6 секунды, максимальная скорость равна 307 км/ч.

Вероятнее всего кроссовер Ferrari будет сделан на базе модели GTC4Lusso. Ей добавят пару дверей и увеличат дорожный просвет. Не исключено, что машина будет оснащаться гибридной силовой установкой: так удастся не только угодить экологам, но и обеспечить впечатляющую динамику за счет совместной работы электромотора и ДВС.

Вероятнее всего кроссовер Ferrari будет представлен публике в 2020 или 2021 году. Машина будет крайне дорогой и выпускаться ограниченным тиражом.

