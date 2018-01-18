Автомобильный портал Motorpage
18 янв 2018

Ferrari подтвердила выпуск кроссовера

Ferrari подтвердила выпуск кроссовера
Автор фото: Auto Express

Компания Ferrari официально подтвердила работу над первым в истории марки кроссовером. Такое заявление на автосалоне в Детройте сделал глава концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне.

Глава концерна пообещал, что кроссовер будет выглядеть как Ferrari, и будет управляться как и любой другой автомобиль прославленной итальянской марки. По словам Маркионне Ferrari создаст быстрейший кроссовер в мире, который «заткнет за пояс» Lamborghini Urus.

Напомним, что топовая версия Lamboreghini Urus оснащена 4-литровым турбомотором мощностью 650 л.с. Разгон до 100 км/ч у машины занимает 3,6 секунды, максимальная скорость равна 307 км/ч.

Вероятнее всего кроссовер Ferrari будет сделан на базе модели GTC4Lusso. Ей добавят пару дверей и увеличат дорожный просвет. Не исключено, что машина будет оснащаться гибридной силовой установкой: так удастся не только угодить экологам, но и обеспечить впечатляющую динамику за счет совместной работы электромотора и ДВС.

Вероятнее всего кроссовер Ferrari будет представлен публике в 2020 или 2021 году. Машина будет крайне дорогой и выпускаться ограниченным тиражом.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Auto Express

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ferrari FXX K Evo

Ferrari показала экстремальный вариант FXX K

30 октября 2017
Ferrari Portofino

Ferrari упростит свои модели

16 октября 2017
Ferrari GTC4Lusso

Ferrari подтвердила создание кроссовера

11 октября 2017
Ferrari

Ferrari вернулась в сотню самых дорогих брендов

26 сентября 2017
Ferrari Portofino

Ferrari представила свою самую дешевую модель

24 августа 2017
Ferrari Testarossa

Ferrari лишилась прав на имя Testarossa

08 августа 2017

 Новости Ferrari

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1 - сравнительный тест bmw x1 xdrive20i 2016 и mercedes-benz gla 250 2017. против правил Сравнительный тест
17 января 2018

Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1
"Против правил"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2018 обольститель
Тест драйв
15 января 2018

Hyundai Sonata
"Обольститель"
DFM AX7 - dongfeng ax7 2015 общий средний
Тест драйв
12 января 2018

DFM AX7
"Общий средний"
KIA Cerato - kia cerato 2016 как тонкая настройка изменила характер kia cerato
Тест драйв
09 января 2018

KIA Cerato
"Как тонкая настройка изменила характер KIA Cerato"

Написано новостей:

2 0 5 3 8