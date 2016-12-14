Итальянская компания Ferrari в рамках специального мероприятия в Национальном центре искусств в Токио представила новое творение своего подразделения Special Projects – суперкар J50.

В честь 50-летия своего присутствия на японском автомобильном рынке итальянский автопроизводитель построил эксклюзивную модель, которая будет выпущена ограниченным тиражом всего в 10 экземпляров. Стоит отметить, что на данный момент компания не разглашает ни цены на новинку, ни рынки, на которых автомобиль будет доступен. Впрочем, предполагается, что купить ее смогут только клиенты из Страны Восходящего Солнца.

Новый спорткар был построен специалистами подразделения Special Projects, которое специализирует на создании автомобилей по индивидуальным заказам. Фактически Ferrari J50 стал единственным автомобилем подразделения Special Projects, построенным не в единственном экземпляре.

В основу Ferrari J50 легла модель 488 Spider, однако узнать ее в очертаниях новинки просто невозможно. Так, в процессе работы итальянские инженеры полностью сменили автомобилю кузов. С 90-х годов, а конкретно со времен выпуска модели F355 GTS, компания не оснащала кузовом типа «тарга» свои модели. Однако J50 и здесь стал исключением.

Новинка оснащается съемной карбоновой крышей, состоящей из двух частей, для которых предусмотрены специальные отсеки за спинками сидений. Впрочем, это не единственные карбоновые детали в автомобиле – многие элементы аэродинамического обвеса также выполнены из этого материала. В целом дизайн автомобиля, как утверждают в компании, должен напоминать о нескольких классических моделях 70-х и 80-х годов, в частности, 228 GTO и F40.

Под капотом автомобиля установлен старый турбированный твин-турбо V8 с рабочим объемом 3,9 литра и мощностью 690 л.с. от 488 Spider. Динамические характеристики J50, к сожалению, пока не раскрываются, однако «донорскому» родстеру такой мотор обеспечивает разгон до первой «сотни» за 3 секунды и до второй «сотни» за 8,7 секунды. При этом максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 325 км/ч.