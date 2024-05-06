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6 май 2024

Ferrari представила новый шедевр – суперкар 12Cilindri с V12 на 830 л.с.

Ferrari представила новый шедевр – суперкар 12Cilindri с V12 на 830 л.с.
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания Ferrari рассекретила свой новый суперкар под названием 12Cilindri. Он пришел на замену 812 Superfast и получит атмосферный двигатель V12, о чем как раз и намекает название автомобиля. Стоимость начинается от 395 000 евро

Ferrari 12Cilindri представлен в двух версиях: купе и спайдер (кабриолет). Дизайн модели выполнен в совершенно иной стилистике, которая значительно выделяется среди других актуальных суперкаров бренда. За это стоит благодарить главного дизайнера компании Флавио Манцони, который смог объединить ретро и футуризм в экстерьере 12Cilindri. Фары выполнены в форме параллелепипедов, а нижняя часть дополнена узкими светодиодными полосками дневных ходовых огней. Между ними установлена глянцевая черная вставка, визуально объединяющая передние блоки оптики. Такое же решение применялось на стареньком Ferrari 365 GTB/4 Daytona 70-х годов.

Интерьер представляет собой два разделенных кокпита для водителя и пассажира. На передней панели установлено три экрана, один из которых - 15,6-дюймовая “приборка”, а два других диагоналями 10,25 (по центру) и 8,8 (перед пассажиром) дюймов - мультимедийная система. Здесь также есть новый мультируль с фирменными длинными лепестками переключения передач, красным селектором режимов и множеством других кнопок. Опционально доступна высококачественная аудиосистема Burmester, состоящая из 15 динамиков на 1600 Вт.

Однако самое интересное – это технические характеристики автомобиля. В основе конструкции полностью новое алюминиевое шасси, которое вместе с другими литыми компонентами позволило увеличить жесткость кузова на 15% в сравнении с 812 Superfast. Помимо этого, переднемоторный суперкар получил усовершенствованную систему управления всеми четырьмя колесами независимо друг от друга. Под капотом - атмосферный V12 объемом 6,5 л. Это новая версия безнадувного двигателя V12, которая развивает 830 л.с. при 9500 об/мин и 678 Нм крутящего момента при 7250 об/мин. Купе разгоняется до “сотни” за 2,9 с., а спайдер - за 2,95. На вторую “сотню” - 7,9 и 8,2 с. соответственно. Максимальная скорость - 340 км/ч. При этом обе версии оснащены активными закрылками в задней части, которые увеличивают прижимную силу на скоростях от 60 до 300 км/ч. В паре с мотором работает 8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. Привод - исключительно задний.
 

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