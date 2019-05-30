Ferrari представили свой подключаемый гибрид

Компания Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale. Он стал первой моделью бренда, оснащенной гибридной силовой установкой с возможностью зарядки батарей от внешних источников.

Важно отметить, что силовая установка автомобиля состоит из четырех двигателей - в паре с турбированным V8 работают три электромотора: один расположен между ДВС и коробкой передач, два – на передней оси. Сам по себе мотор V8 является модернизированным агрегатом, который ранее устанавливался на модели Pista и F8 Tributo. После установки непосредственного впрыска и измененной системы охлаждения его отдача увеличилась с 720 до 780 лошадиных сил.

Суммарная отдача силовой установки составляет 1000 лошадиных сил и оставшиеся 220 лошадей обеспечиваются электромоторами. С их же помощью автомобиль может проехать в переднеприводном режиме на электротяге 25 километров, разгоняясь до 135 км/ч.