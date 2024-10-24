Изначально у Ferrari F80 не должно было быть пассажирского сиденья

После презентации Ferrari F80 многие заметили, как мало компания уделила внимания сиденью пассажира. Как стало известно, при проектировании автомобиля, его там и не должно было быть

Об этом рассказал главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони, отметив, что изначально наследнику LaFerrari хотели придать более экстремальные пропорции, сделав узкий кокпит. И все же, в Ferrari придумали, как сделать салон F80 одновременно и “эгоистичным”, и в тот же момент не обделить пассажира. На опубликованных снимках салона гиперкара вы могли заметить, что второе пассажирское кресло значительно отличается от водительского и выполнено в черном цвете, благодаря чему визуально отделяется от кокпита.

Интересно было бы посмотреть на такой F80, если бы инженеры осуществили первоначальную задумку. К тому же, можно было бы дополнительно сбросить лишний вес, который в итоге составил всего 1532 кг.