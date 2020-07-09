У Ferrari отняли права на дизайн самой дорогой модели

Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза лишило Ferrari прав на дизайн одной из самых знаменитых и ценных моделей – 250 GTO. Это означает, что теперь производить и продавать реплики культового спорткара может любой желающий

Кто-то уже позарился на классику? Безусловно, например, студия Ares Design, базирующаяся, как и сама Ferrari, в итальянской провинции Модена. Основанное бывшим боссом группы Lotus Дэни Бахаром ателье еще в позапрошлом году представило собственный проект – интерпретацию 250 GTO с оригинальным кузовом. Компания хочет построить 10 таких машин, использовав в качестве донора современный переднемоторный Ferrari с длинным капотом – 812 Superfast.

Вам, наверняка, интересно, в чем же причина потерь Ferrari и почему чиновники встали на сторону другой студии. Все дело в особенностях законодательства, согласно которому право интеллектуальной собственности могут отозвать, если владелец не пользовался им в течение последних пяти лет – а ведь производство Ferrari 250 GTO завершилось более полувека назад.\