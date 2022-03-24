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24 мар 2022

В Ferrari официально раскрыли внешность кроссовера Purosangue

В Ferrari официально раскрыли внешность кроссовера Purosangue
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ferrari распространила на своих официальных страницах в соцсетях промофото грядущей новинки — кроссовера Purosangue. Премьера автомобиля должна состояться через несколько месяцев

Надо сказать, что для Ferrari этот кроссовер является знаковой моделью, и дело тут даже не имидже (новый форм-фактор), а в техническом аспекте. Дело в том, что Purosangue разработан практически с нуля -  здесь используется новая платформа с продольным расположением двигателя. Сам мотор будет позаимствован от существующей модели.  Речь идет о 6.5-литровом V12 от  спорткара 812 Competizione.

Что касается внешности, то  автомобиль соберет в себе все черты актуальной модельной линейки. К примеру, головная оптика Purosangue выглядит очень похожей на фары SF90 Stradale.  Надо сказать, что Ferrari является, чуть ли не последним производителем спорткаров, которые решили заняться кроссоверами.  Модели данного сегмента есть и у Aston Martin и у Lamborghini, они же и будут являться основными конкурентами новинки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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