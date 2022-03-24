В Ferrari официально раскрыли внешность кроссовера Purosangue

Компания Ferrari распространила на своих официальных страницах в соцсетях промофото грядущей новинки — кроссовера Purosangue. Премьера автомобиля должна состояться через несколько месяцев

Надо сказать, что для Ferrari этот кроссовер является знаковой моделью, и дело тут даже не имидже (новый форм-фактор), а в техническом аспекте. Дело в том, что Purosangue разработан практически с нуля - здесь используется новая платформа с продольным расположением двигателя. Сам мотор будет позаимствован от существующей модели. Речь идет о 6.5-литровом V12 от спорткара 812 Competizione.

Что касается внешности, то автомобиль соберет в себе все черты актуальной модельной линейки. К примеру, головная оптика Purosangue выглядит очень похожей на фары SF90 Stradale. Надо сказать, что Ferrari является, чуть ли не последним производителем спорткаров, которые решили заняться кроссоверами. Модели данного сегмента есть и у Aston Martin и у Lamborghini, они же и будут являться основными конкурентами новинки.