Во Вьетнаме построили Ferrari из дерева

Эту новость можно было оставить без внимания, если бы не одно маленькое «но» - этот деревянный макет способен передвигаться своим ходом

В азиатских странах часто строят уникальные реплики из различных материалов, но данный проект выделяется на общем фоне. Дело в том, что машину строили с профессиональным подходом! Сперва ее смоделировали на компьютере, затем было сварено шасси и стальной каркас, на который уже и стали навешивать кузовные панели. После установки, панели обрезались и шлифовались для принятия нужных форм. Кстати, создатель проекта не стал соблюдать пропорции, так что деревянный аналог Ferrari получился меньше оригинала.

Да, мы уже упомянули, что машина способна передвигаться самостоятельно. Под капотом установлен электромотор и блок аккумуляторов, правда, их характеристики не указываются. Сообщается лишь то, что машина способна лишь на небольшие пробеги.