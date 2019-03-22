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22 мар 2019

Владельцы Ford Explorer жалуются на выхлопные газы

Владельцы Ford Explorer жалуются на выхлопные газы
Автор фото: фирма-производитель

Владельцы Ford Explorer страдают из-за выхлопных газов, которые проникают в салон. В Национальную ассоциацию по безопасности дорожного движения, которая в США выступает в качестве технического регулятора, уже поступило более 3 000 жалоб относительно данной неполадки

Согласно статистике жалоб, проблема характерна для автомобилей, выпущенных в период с 2010 по 2018 годы. Американская ассоциация по безопасности дорожного движения начала расследование по этому вопросу ещё в 2016 году, и на данный момент у регулятора уже есть «предварительные доказательства» того, что проблема действительно существует.

В компании Ford, в свою очередь, заявляют, что никаких проблем с моделью не выявлено. Хотя ещё в 2017 году производитель вносил изменения в конструкцию выхлопа и бесплатно менял его на уже проданных автомобилях. Однако, по словам их владельцев, это не помогло. Интересно, что  несколько пострадавших подали в суд на Ford. Причём иски зарегистрированы не только со стороны частных владельцев, но и со стороны госструктур, так как такие внедорожники входят в полицейские автопарки, и многие сотрудники, работающие на этих машинах, тоже жаловались на плохое самочувствие из-за попадания выхлопных газов в салон.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, За Рулем

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